Челябинский автобус вернулся на привычный маршрут

Автобус №64 в Челябинске возвращается в привычную колею. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус вернулся на устоявшийся маршрут по улицам 250-летия Челябинска и 40-летия Победы.
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