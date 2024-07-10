Челябинский автобус вернулся на привычный маршрут

Автобус №64 в Челябинске возвращается в привычную колею. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус вернулся на устоявшийся маршрут по улицам 250-летия Челябинска и 40-летия Победы.