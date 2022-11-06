Наш уютный дом

23 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Благодарю !👍Хлеб на рассоле
  • Марина
    Благодарю за интересный рецепт!Хрустящие куриные...
  • Марина
    Спасибо за рецепт!Вафли на молоке в...

Французские багеты

Французские багеты

Французские багеты, длинные батоны с хрустящей корочкой, любимы всеми.  Очень приятно намазать немного сливочного масла на кусочек еще теплого багета, приготовить чашечку кофе и насладиться прекрасным вкусом и ароматом свежеиспеченного хлеба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх