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Нутрициолог Кузина объяснила, почему не стоит совсем отказываться от хлеба

Нутрициолог Кузина объяснила, почему не стоит совсем отказываться от хлеба

Нутрициолог Екатерина Кузина объяснила, почему не стоит полностью отказываться от хлеба.В настоящее время распространено мнение о вреде хлеба, ведь это источник быстрых углеводов, и он имеет высокий гликемический индекс, а чем выше гликемический индекс, тем опаснее для организма, пишет «АиФ» со ссылкой на врача.

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