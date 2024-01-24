Нутрициолог Кузина объяснила, почему не стоит совсем отказываться от хлеба

Нутрициолог Екатерина Кузина объяснила, почему не стоит полностью отказываться от хлеба.В настоящее время распространено мнение о вреде хлеба, ведь это источник быстрых углеводов, и он имеет высокий гликемический индекс, а чем выше гликемический индекс, тем опаснее для организма, пишет «АиФ» со ссылкой на врача.