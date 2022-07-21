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Чалов о жизни в Швейцарии: «До Германии 10 минут на машине – а цены на продукты в 2-3 раза ниже. Но не знал про ограничения по ввозу, платил штраф за перевес»

Форвард ЦСКА Федор Чалов после полугода в «Базеле» рассказал о жизни в Швейцарии. – Что делал в Швейцарии в свободное время? – Когда были выходные, мы ездили по стране.

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