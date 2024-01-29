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На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС

На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС

В Сахалинской области отменили режим ЧС, который был введен 24 января из-за снежного циклона. Соответствующий указ главы региона Валерия Лимаренко в понедельник, 29 января, опубликован на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства области.

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