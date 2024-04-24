В России утвержден ГОСТ на электронные учебники. Впервые в истории

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 71345-2024 «Средства обучения. Устройства учебные электронные для детей общие требования», который стал первым документом, устанавливающим требования к данной продукцииКак сообщает пресс-служба Росстандарта, новый ГОСТ ввел определения терминов электронных устройств, используемых для обучения детей в детских садах, школах и колледжах — например, интерактивные доски, компьютеры, планшеты, электронные измерительные приборы, цифровые лаборатории и многие другие устройства.