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Григорян об играх с Таджикистаном и Узбекистаном: «Никчемные матчи, но за них начислят баллы. Это прорыв»

Александр Григорян высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Команда Валерия Карпина сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном 17 и 20 ноября соответственно.

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