В полиции рассказали топ-5 основных схем мошенников в Красноярском крае

Заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — начальник полиции генерал-майор полиции Юрий Завьялов рассказал об основных способах дистанционных мошенничеств, с которыми сталкиваются жители региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии