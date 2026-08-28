Рубль в пятницу теряет остаточную поддержку налогов и возвращается на многомесячные минимумы

Рубль к концу пятничных торгов растерял большую часть внутридневного укрепления. Поддержку российской валюте оказывали остаточные продажи экспортной выручки в рамках расчетов по Единому налоговому платежу, однако по мере завершения налогового периода этот фактор сходит на нет.