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Рубль в пятницу теряет остаточную поддержку налогов и возвращается на многомесячные минимумы

Рубль в пятницу теряет остаточную поддержку налогов и возвращается на многомесячные минимумы

Рубль к концу пятничных торгов растерял большую часть внутридневного укрепления. Поддержку российской валюте оказывали остаточные продажи экспортной выручки в рамках расчетов по Единому налоговому платежу, однако по мере завершения налогового периода этот фактор сходит на нет.

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