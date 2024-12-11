Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Silver Kont
    Дык чичас из гейропы черножопых вытуривают- мол, режим асада пал, возвращайтесь восвояси, так нет же, не хотят.... Эт...ВСЕМ БАШАРАМ ПОСВ...
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Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада,  Казнь была исполнена на площади в городе Латакия, где Асад был повешен с помощью подъемного крана.

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Комментарии
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Нина Прыгун
звери
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16 час.
W
Walery
Вы правы - все оппозиции это буквально тупоголовое зверьё.  Вначале опасаясь ответственности казнят, затем максимум на что способные - мародерствуют.
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15 час.

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