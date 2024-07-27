Просторный семейный японский минивэн появился в продаже в России

В России появился новый игрок на рынке просторных минивэнов – Honda Elysion Black Edition. Этот автомобиль, аналог известного Kia Carnival, привезен из Китая, где он производится на совместном предприятии Dongfeng Honda.
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