Глава МИД Украины угрожает Китаю. Чем это кончится

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба (а это не только фамилия, но и диагноз) - то еще недоразумение. Наверное, он очень огорчен, что Пекин никак не отвечает на призывы Зеленского к председателю Си Цзиньпину немедленно приехать в Киев на переговоры.