В России почти 25% кредитных организаций стали убыточными

В банковском секторе РФ зафиксировано существенное увеличение числа убыточных участников. По данным Банка России, к августу 2026 года количество кредитных организаций и микрофинансовых компаний, работающих с отрицательным финансовым результатом, подскочило на 87% по сравнению с началом года и достигло 86 участников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым