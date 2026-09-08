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В России почти 25% кредитных организаций стали убыточными

В России почти 25% кредитных организаций стали убыточными

В банковском секторе РФ зафиксировано существенное увеличение числа убыточных участников. По данным Банка России, к августу 2026 года количество кредитных организаций и микрофинансовых компаний, работающих с отрицательным финансовым результатом, подскочило на 87% по сравнению с началом года и достигло 86 участников.

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