Достраивать проблемную развязку в Барнауле начнут уже в ближайшие дни

Подрядчиком стало Центральное ДСУ Транспортную развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, планируют начать достраивать уже в ближайшие дни, сообщили в региональном Минтрансе.
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