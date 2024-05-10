НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Глотов о судействе с Беларусью: «Первые матчи играли по международным правилам, а в Омске и Туле – по КХЛ. Смесь получается. Не самый легкий момент для судей и нас»

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле. – Ваш тренер сказал, что судейство на турнире в Казахстане и судейство на российском участке тура достаточно сильно отличалось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх