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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарипзянов про 33 секунды с «Локомотивом»: «До сих пор грызет изнутри. Те пять человек, которые вышли и пропустили второй гол Каждый там неправильно сыграл»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал в интервью Спортсу’‘ , как переживал поражение в серии с «Локомотивом» в полуфинале Кубка Гагарина (3-4).

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