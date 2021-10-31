Русская веснаПолитика«Игнор коронавируса» — Россия совершает национальное самоубийство В России новый антирекорд с начала пандемии по числу умерших от коронавируса за сутки — скончались 1163 человека.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ШирайРоссия по истине страна парадоксов. В стране - первой создавшей свою вакцину, до сих пор привито не многим более 30% граждан. Тупейшая антипрививочная компания в разы опережает по эффективности государственную пропаганду, причём она идёт не столько через СМИ, сколько через слухи. Люди ведут себя так, как будто у них отнялся собственный мозг. Как будто не понятно, что свобода от вируса без защиты от него невозможна. Датчане, привитые почти на 90% отменили ограничения и обрели свободу. Да, осторожность нужна - есть люди с противопоказаниями, но это исключения. Наша свобода в наших руках. И да, я за то, чтобы привитые и люди с антителами после болезни имели больше свобод, чем не привитые, находящиеся в зоне риска. А вот карантинные меры по отношению к здоровым - малоэффективны, но получается, что это нам наказание за низкий процент вакцинированных.Комментировать
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