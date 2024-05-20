Ввоз иностранной питьевой воды в Россию заметно вырос

ЦРПТ: поставки иностранной питьевой воды в Россию выросли на 11 % в январе-марте По итогам января-марта 2024 года суммарные объемы ввоза иностранной питьевой воды в Россию увеличились на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 49,65 миллиона литров.