Ввоз иностранной питьевой воды в Россию заметно вырос

ЦРПТ: поставки иностранной питьевой воды в Россию выросли на 11 % в январе-марте По итогам января-марта 2024 года суммарные объемы ввоза иностранной питьевой воды в Россию увеличились на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 49,65 миллиона литров.
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