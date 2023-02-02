Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Бердыев об уходе сильных легионеров из РПЛ: «В перспективе это на пользу – шаг назад, чтобы потом сделать два вперед»

Курбан Бердыев высказался об оттоке легионеров из Мир РПЛ. — Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге? — С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх