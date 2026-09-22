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Газета.ру

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Замглавы МИД Алимов: Украина не предлагала РФ встретиться на Генассамблее ООН

Замглавы МИД Алимов: Украина не предлагала РФ встретиться на Генассамблее ООН

Украина не предлагала России встретиться на на Генассамблее ООН в Нью Йорке, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

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