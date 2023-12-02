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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карасев обслужит еще один матч саудовской лиги. Он будет на ВАР в игре «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»

Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. Сегодня Карасев в качестве арбитра ВАР обслужит игру 15-го тура саудовской лиги «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак».

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