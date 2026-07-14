Пятеро детей, совместная сцена с дочерью и заявление о новом браке: как складывается жизнь Марии Порошиной

Актриса Мария Порошина успешно совмещает востребованность в профессии и воспитание пятерых детей. В ее жизни постоянно происходят яркие события: недавно состоялась премьера нового спектакля, где она играет вместе со своей старшей дочерью Полиной, а в прессе активно обсуждают заявление ее бывшего фактического мужа Гоши Куценко о том, что в июне 2026 года Мария официально вышла […] .