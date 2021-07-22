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Покраска авто своими руками, без опыта. Стоит ли ввязываться?

Покраска авто своими руками, без опыта. Стоит ли ввязываться?

Для начала попробуем быстро пробежаться по покраске. Что нам понадобится, две банки  , две банки разорителя для  , две банки лака, к нему де банки отвердитель, банка анти-силикона ( что бы обезжирить машину), 646 растворитель (мыть пистолет), грунт SPEKTRAL ( для протиров, где то метал укрыть, шпаклевка в местах где плохо затерли), две клеенки, 4 скотча, две пустых емкости (одно - для смешивания базы, другое для лака), два конусных фильтра, бумага для оклейки автомобиля, шлифовальная машинка.

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