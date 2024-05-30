Дмитрий Миляев выступил на 61-м заседании Тульской областной Думы

30 мая состоялось 61-заседание Тульской областной Думы. С приветственным словом на заседании выступил временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Миляев30 мая состоялось 61-заседание Тульской областной Думы.
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