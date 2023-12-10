Источники Девонского моря в Лыскове начнут благоустраивать в 2024 году

Работы по благоустройству источников Девонского моря на территории города Лысково (Нижегородская область) начнутся в 2024 году, пишет издание "В городе N" со ссылкой на АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии