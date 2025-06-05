В «Смоленском поозерье» на благоустроенных территориях начнут принимать туристов

Заместитель председателя регионального правительства Анастасия Гапеева провела рабочее совещание, во время которого обсудили ход работ по благоустройству туристической стоянки "Большая" на юго-западном берегу озера Рытое и экологического центра "Бакланово".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии