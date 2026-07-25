Судимость как новый кадровый резерв: Минобороны рассчитывает расширить набор контрактников для участия в СВО Елена ГалицкаяМинистерство обороны России рассчитывает, что принятый Государственной думой закон о расширении круга лиц с судимостью, которые смогут заключать контракты о прохождении военной службы, позволит увеличить число потенциальных кандидатов для комплектования Вооруженных сил.
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