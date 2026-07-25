НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

238 подписчиков

Судимость как новый кадровый резерв: Минобороны рассчитывает расширить набор контрактников для участия в СВО

Судимость как новый кадровый резерв: Минобороны рассчитывает расширить набор контрактников для участия в СВО

Судимость как новый кадровый резерв: Минобороны рассчитывает расширить набор контрактников для участия в СВО Елена ГалицкаяМинистерство обороны России рассчитывает, что принятый Государственной думой закон о расширении круга лиц с судимостью, которые смогут заключать контракты о прохождении военной службы, позволит увеличить число потенциальных кандидатов для комплектования Вооруженных сил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии