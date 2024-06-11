Пленный Журавель: солдат ВСУ пытались судить за отказ идти на штурм

Неподготовленных новобранцев на Украине отправили на штурм, но они отказались выполнять приказы. За это их сначала хотели отдать под суд, а затем передумали и расформировали подразделение, рассказал РИА «Новости» военнопленный Александр Журавель.
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