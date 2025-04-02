Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом» в 1-м матче 

Команды встретятся в 1-м матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1/4 финала Первый матч Лос-Анджелес США – Интер Майами США Дата проведения 3 апреля, 06:30, «BMO Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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