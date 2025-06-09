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Россиянин пытался провезти партию монстриков-лабубу в Иркутск

В Иркутске сотрудники таможни остановили нарушителя, который пытался нажиться на популярности игрушек-монстриков лабубу – россиянин прилетел из Пекина с 46-килограммовой коробкой, в которой находились брелоки в упаковках.

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