Зеленый тест: выбирайте картинку, а мы расскажем, у вас сезонная усталость или признаки депресии

Ассоциативный тест В науке о воздействии цвета на человека (цветотерапии) считается, что зеленый обладает особым воздействием на организм человека: он успокаивает нервную систему, снижает кровяное давление, помогает уснуть при бессоннице, уменьшает головную боль, мигрень, помогает страдающим клаустрофобией, способствует концентрации внимания.
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