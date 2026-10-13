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Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России

Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России

Киев и его пропагандисты празднуют "уничтожение" российского интернета, но реальность иная. Считаем дата-центры, оцениваем ущерб и сравниваем последствия.

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