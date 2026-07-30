Samsung, что за дискриминация? Galaxy A37 переведен на квартальные обновления спустя всего 4 месяца после выхода

Galaxy A37 до сих пор не получил июльский патч, хотя он вышел уже для Galaxy A33Samsung перевела смартфон Galaxy A37 на квартальный график выпуска обновлений безопасности всего через четыре месяца после его выхода на рынок.
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