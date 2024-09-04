Лиза Арзамасова с мужем Ильей Авербухом и детьми переехала в новый дом (видео)

﻿﻿В августе актриса Лиза Арзамасова и ее муж Илья Авербух родили дочь, которую назвали Леей. Многие были обеспокоены тем, что Лиза пробудет в клинике дольше, чем предполагалось, однако вскоре стало известно, что все идет хорошо и молодая мама быстро идет на поправку.