Росавиация: в десяти аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полёты в аэропортах десяти городов России.Прием и выпуск воздушных судов ограничены в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове, Тамбове, Уфе и Чебоксарах.