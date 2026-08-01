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Царьград

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Росавиация: в десяти аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в десяти аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полёты в аэропортах десяти городов России.Прием и выпуск воздушных судов ограничены в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове, Тамбове, Уфе и Чебоксарах.

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