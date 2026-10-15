Скидка на Urals выросла до $20,85 за баррель Причины — падение спроса в Индии и усиление конкуренции с поставщиками с Ближнего Востока.
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Индусы с уитайцами не желают покупать российскую нефть по нормальным ценам и хотят скидок, чтобы получать больше прибыли на её перепродаже?
Вопрос искусственного занижения цен на российскую нефть решается сокращением объёмов поставок и увеличением внутренней переработки.
Но для этого нефтеолигархам нужно разориться на строительство нефтепереработки не только в бензин и соляру, но и хотя-бы в полуфабрикаты для производства полимеров например те, которые на сегодня Россия закупает из-за рубежа, в том числе у индусов с китаёзами.
И это не говоря уже о продукции используемой в медицине...
Вы считаете это нормальным, когда нефтедобывающая страна закупает медицинские материалы, полуфабрикаты и полимеры, которые производятся из её нефти, из-за рубежа?
Когда уже наконец в России поймут что покупать товары на западе далеко не всегда нужно или даже выгодно...