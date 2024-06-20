Саммит в Швейцарии завершился – обсуждаем, кто как проголосовал, кто поддержал Россию, а кто нет

Закончился швейцарский «слёт хромых уток», закончился и другой швейцарский «мирный цирк». Обсуждать цирк, собственно, смысла никакого и нет, а вот посмотреть на то, кто и как повёл себя во время этого события – это уже интересно! Например, любезная Сербия снова нам «отплатила» за всё хорошее – и подписала все западные гадости! Одно это – уже новость, а их там, в принципе, куда больше.