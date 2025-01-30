Ирландия и Италия направили в DeepSeek запросы о наблюдении за данными: «Данные миллионов итальянцев находятся под угрозой»

Пока неясно, является ли китайский ИИ-стартап DeepSeek переломным моментом в игре или частью продуманного плана материнской компании хедж-фонда по сокращению сроков продаж акций Nvidia и других технологических компаний.
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