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  • Эльфено4ек Чумазикова
    Маразм нечаянно нагрянул, бабушка?...))Вы родились в ССС...
  • Вадим Скоробогатов
    Женская логика...это отсутствие всякой логики.Женская логика - ...
  • Ингерман Ланская
    деточка, не рассказывай бабушке что, где и когда носили. Вернись-ка к своему любимому и тебе доступному - к щам и фен...Вы родились в ССС...

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