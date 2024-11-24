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Шмидт: Германия ввела против себя санкции в ситуации с «Северным потоком — 2»

Шмидт: Германия ввела против себя санкции в ситуации с «Северным потоком — 2»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт в беседе с изданием ТАСС заявил, что Германия приняла решение отказаться от поставок российского газа через газопровод «Северный поток – 2».

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