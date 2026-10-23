Банк России ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год: теперь регулятор ожидает роста потребительских цен на 7,1–7,6% против раннего прогноза в 6–7%.
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