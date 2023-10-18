Наёмникам Украина начинает смертельно надоедать

«Диким гусям» не нравится, что под Авдеевкой и Харьковом фронт сдвинулся Игорь Плюснин Фото: Francisco Seco/AP/TASS Материал комментируют: Александр Храмчихин Андрей Кошкин На фоне эскалации палестино-израильского конфликта Тель-Авив отзывает с Украины своих военных специалистов, которые занимались боевой подготовкой солдат ВСУ.
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