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Рита Ора снялась в полупрозрачном комбинезоне

Рита Ора снялась в полупрозрачном комбинезоне

Британская певица Рита Ора снялась в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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