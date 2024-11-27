Медведев: Байден играет на эскалацию конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что уходящая администрация Джо Байдена нацелена на эскалацию конфликта на Украине и стремится оставить максимально тяжелое наследство своему преемнику, избранному президенту Дональду Трампу.
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