Китайский Haval решили обязать использовать российскую электронику

Нововведение, которые обсуждалось на совещании в Тольятти с замминистра промышленности и торговли РФ Василием Шпаком, будет распространятся не только на Haval, но и на других китайских автопроизводителей, которые собирают автомобили в России, сообщает Drom.
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