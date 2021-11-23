«Севастопольэнерго» завершило реконструкцию подстанции номер 7 на Монастырском шоссе

«Севастопольэнерго» активными темпами продолжает работу над повышением надёжности электроснабжения Севастопольского региона«Севастопольэнерго» активными темпами продолжает работу над повышением надёжности электроснабжения Севастопольского региона.
«Севастопольэнерго» активными темпами продолжает работу над повышением надёжности электроснабжения Севастопольского региона«Севастопольэнерго» активными темпами продолжает работу над повышением надёжности электроснабжения Севастопольского региона.
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