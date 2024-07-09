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Ямаль признан игроком матча Испания – Франция. 16-летний вингер забил дальним ударом в девятку

Ямаль признан игроком матча Испания – Франция. 16-летний вингер забил дальним ударом в девятку

Испания стала первым финалистом турнира, обыграв в полуфинале Францию (2:1). Приз лучшему игроку матча от УЕФА получил Ламин Ямаль.

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