Третий и, возможно, последний клуб в НХЛ.Григорий Денисенко обменян в «Нэшвилл». Генеральный менеджер «Предаторз» Барри Троц объявил, что клуб приобрел российского нападающего «Вегаса» в обмен на будущие компенсации.