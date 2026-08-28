317 нарушений в сфере миграции в Челябинской области — и это итог только двух дней

Полиция провела масштабную проверку. За два дня в Челябинской области правоохранители зафиксировали 31 преступление, совершенное уроженцами стран ближнего зарубежья, а также 317 административных нарушений в миграционной сфере.
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