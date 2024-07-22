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Царьград

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В Апшеронске из-под взорвавшегося здания достали работницу аптеки

В Апшеронске из-под взорвавшегося здания достали работницу аптеки

Женщину экстренно госпитализировали. Она находится в реанимации.Из-под обломков здания ТЦ "Радуга" в Апшеронске спасатели достали работницу аптеки.

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